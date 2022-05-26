Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают на мирное решение его разногласий с Китаем, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что американская сторона выступает против односторонних изменений статуса-кво и продолжает поддерживать обороноспособность острова на должном уровне.

Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами [Тайваньского] пролива будут разрешены мирными средствами, — сказал Блинкен.

Накануне американские СМИ написали, что США перестраивают систему обороны Тайваня, используя опыт оснащения оружием Украины. Отмечается, что Вашингтон рассчитывает таким образом усилить военное присутствие в регионе, чтобы сдержать «потенциальную атаку» на остров со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.