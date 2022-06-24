Блинкен: США готовы поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Энтони Блинкен

Американские власти готовы поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине, где он принимал участие во встрече глав МИД стран — участниц G7, пишет ТАСС. Он добавил, что Запад стремится ужесточить санкции в отношении РФ, чтобы как можно быстрее добиться прекращения вооруженного конфликта.

США готовы поддержать любое дипломатическое решение на Украине, — сказал Блинкен.

Также в ходе своего выступления Блинкен заявил, что США будут оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется».

Накануне президент США Джо Байден призвал Блинкена и министра обороны Остина «сбавить обороты» в выражении поддержки Украине. Американский лидер счел, что их высказывания о победе Киева «зашли слишком далеко».