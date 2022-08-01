Блинкен заявил, в каком случае США могут применить ядерное оружие Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации

Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты Америки применят ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации, приводит ТАСС слова госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Вашингтон рассматривает ядерное оружие только как оборонительное средство, необходимое для защиты жизненно важных интересов страны и союзников.

Фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты. Мы рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров, — сказал он, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Блинкен добавил, что США 1967 года сократили свой ядерный арсенал почти на 90%. По его словам, Вашингтон не будет угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам, присоединившимся к ДНЯО.

Президент России Владимир Пути ранее отметил, что в ядерной войне не может быть победителей. По его мнению, такая война никогда не должна начаться. Глава государства добавил, что Россия последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.

1 августа президент США Джо Байден заявил о готовности начать оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Американский лидер добавил, что ждет от Москвы готовности возобновить работу с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями.