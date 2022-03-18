Блинкен рассказал, как долго будут сохраняться санкции США против РФ

Санкции США в отношении России сохранятся до тех пор, пока Москва не изменит свой политический курс. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Безусловно, нет цели сохранять все эти санкции навечно. Цель санкций — изменить их поведение, — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, нужно быть готовым к тому, что санкционное давление продлится на протяжении определённого времени и желаемый результат будет достигнут не сразу.

Ранее представительница Госдепартамента высокого ранга в ходе брифинга сообщила о том, что власти Соединённых Штатов надеются, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости республики.

В Госдепе пояснили, что санкции являются инструментом и если США увидят результаты, которых они пытаются достичь в плане прекращения российской спецоперации, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то многие из них отменят.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.