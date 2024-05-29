Блинкен раскрыл действия Запада при изменении для ВСУ ситуации на фронте Блинкен: Запад адаптирует стратегию по Украине при смене ситуации на фронте

Фото: МО Украины

Западные союзники Украины будут адаптировать стратегию поддержки Киева в случае, если ситуация на поле боя начнет меняться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции в Кишиневе. Исходя из реалий, Запад будет поставлять Украине необходимые вооружения, передает ТАСС.

Еще одной особенностью нашей поддержки Украины на протяжении уже более чем двух лет является адаптация к меняющимся условиям на поле боя, <...> и я уверен, что мы продолжим это делать, — сказал американский чиновник.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Украина должна самостоятельно принимать решения, как вести боевые действия. При этом Соединенные Штаты не поощряли и не давали разрешения Киеву использовать американское оружие для ударов за пределами украинской территории. В то же время он отметил, что Запад «стремятся к тому, чтобы Украина одержала победу» в конфликте, что демонстрирует своей поддержкой.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон оставляет за Украиной принятие конечных решений по ведению боевых действий с Россией. По ее словам, сегодня нет свежих новостей по вопросу использования американских вооружений для ударов по территории РФ.