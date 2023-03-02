Блинкен призвал Россию продлить и усилить зерновую сделку

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G20 выступают за продление так называемой зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта. Как подчеркнул чиновник, Вашингтон призывает Россию продлить и усилить соглашения. По его словам, сделать это необходимо без промедлений, передает ТАСС.

Россия сегодня вновь задерживает экспорт продовольствия с Украины. Зерновая сделка истекает 18 марта. Россия к настоящему времени отказалась дать обязательства по ее возобновлению. Сигнал, который послали сегодня страны, был ясен: расширьте и укрепите зерновую сделку немедленно, — сказал Блинкен.

Кроме того, американский госсекретарь заметил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к исполнению ДСНВ. Как сказал чиновник, он донес эту позицию США до российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время краткого диалога на полях G20.

22 июля прошлого года Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку, которая является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.

Закон о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале подписал президент Владимир Путин. Позднее российская сторона передала США соответствующую официальную ноту.

Сегодня, 2 марта, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что Лавров и Блинкен пообщались «на ходу» в рамках совещания глав МИД стран — участниц G20 в Индии. По ее словам, полноценных переговоров представителей двух стран при этом не произошло.