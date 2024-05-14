Блинкен приехал на Украину с необъявленным визитом Госдеп США: Блинкен встретится в Киеве с Зеленским, Шмыгалем и Кулебой

Фото: Leon Kuegeler/PHOTOTHEK/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудит с первыми лицами Украины ситуацию на поле боя и вопросы оказания военной поддержки, говорится в заявлении Госдепартамента США. Американский высокопоставленный чиновник побеседует с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как стало известно AFP, Блинкен приехал в Киев рано утром ночным поездом из Польши. Путешествующий с ним член делегации на условиях анонимности отметил, что поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, находящимся в очень трудном положении на фронтах.

Агентство Reuters пишет, что Блинкен хочет продемонстрировать солидарность США с Украиной. Чиновник из окружения госсекретаря подчеркнул, что артиллерия, ракеты большой дальности ATACMS и перехватчики ПВО, поставка которых была одобрена президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что на этой неделе Вашингтон объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву. По его словам, власти США активно пытаются ускорить темпы поставок. При этом Салливан подчеркнул, что Киеву «не стоит» ждать каждую неделю передачи новых траншей. Украина в ближайшие дни получит только часть оружия.