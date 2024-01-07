Блинкен предупредил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

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Палестино-израильский конфликт может иметь тенденцию к расширению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, его слова приводит ТАСС. Американский дипломат отметил, что уже поднимал эту тему в беседах с президентом Турции, премьер-министром Греции и королем Иордании.

Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий. <...> [США] с самого начала были сфокусированы на том, чтобы предотвратить расширение конфликта. Это является центральной темой моего уже четвертого по счету визита в [Ближневосточный] регион в период с 7 октября, — сказал дипломат.

Он также подчеркнул важность для США того, чтобы передаваемые Израилю американские вооружения применялись в соответствии с гуманитарным правом и законами ведения войны. По словам дипломата, Вашингтон относится к этому «со всей серьезностью».

Кроме того, в ходе пресс-конференции Блинкен сообщил, что США выступают против заявлений ряда министров правительства Израиля о необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа. По словам дипломата, палестинские гражданские лица должны вернуться домой, «когда условия позволят» это сделать.