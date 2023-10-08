Блинкен предложил объединить усилия для защиты Израиля

Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо объединить усилия, чтобы защитить Израиль от атак Палестины. Такую точку зрения он высказал в телефонном разговоре с саудовским коллегой — принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает ТАСС.

По мнению Блинкена, Израиль имеет полное право на самозащиту, самое главное — согласованные действия, направленные на прекращение «ужасающих атак террористов ХАМАС». В конце разговора собеседники договорились поддерживать связь и действовать сообща.

Ранее представитель администрации США сообщил, что власти страны не располагают сведениями, которые бы указали на причастность Ирана к организации обстрелов Израиля. По мнению сотрудника структуры, еще рано делать выводы в этом вопросе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен дать жестокий отпор радикалам из Палестины и полностью ликвидировать группировку. По его словам, это будет продолжительная и сложная война, в которой будет задействована вся мощь вооруженных сил страны, поэтому жителям палестинского анклава нужно срочно эвакуироваться. По последним данным, израильские истребители уже нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС и поразили четыре командных пункта противника.