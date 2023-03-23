Блинкен предложил Киеву другой способ возвращения территорий Блинкен: Украина может попытаться вернуть часть территорий не на поле боя

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может попробовать вернуть ряд территорий не на поле боя, а альтернативными путями. Слова дипломата, которые приводит ТАСС, прозвучали во время слушаний в комитете по ассигнованиям в палате представителей конгресса при ответе на вопрос, готов ли Вашингтон поддерживать возвращение Киевом всех утраченных территорий. При этом Блинкен подчеркнул, что Украина должна сама решать, каким будет ее будущее.

Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем, — сказал госсекретарь.

Он также добавил, что для США важным является принцип территориальной целостности страны, при этом Киев самостоятельно будет определять, «как будет достигнута эта целостность».

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цели президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма в состав государства являются максималистскими. Он усомнился в том, что этот план Киев сможет реализовать военным путем.

Перед этим немецкое издание Bild сообщало, что украинские войска готовятся к наступлению на ЛНР и Запорожье с намерением отрезать Крым от материковой части России. Источник издания сообщал, что наступление может состояться весной или летом 2023 года.