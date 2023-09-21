Блинкен поздравил Армению с Днем независимости на фоне ситуации в Карабахе

Фото: Chuck Kennedy/U.S State/Global Look Pres

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Армению с Днем независимости на фоне усложнения ситуации в Карабахе. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет, безопасность и территориальную целостность армянского народа. Глава Госдепа также подчеркнул, что США привержены обеспечению мира на Южном Кавказе.

От лица Соединенных Штатов Америки я передаю наилучшие пожелания народу Армении по случаю Дня независимости вашей страны, — говорится в поздравительном заявлении.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября в целях «восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории». При посредничестве российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

В МО Азербайджана отметили, что в ходе антитеррористический операции в Карабахе были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований, захвачены один танк, семь боевых машин, две боевые машины пехоты, четыре миномета, а также большое количество вооружения и техники противоборствующей стороны.