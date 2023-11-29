Блинкен уточнил, когда Украина войдет в НАТО Блинкен: Украина войдет в НАТО, когда все участники Альянса на это согласятся

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Украина станет членом Североатлантического альянса в том случае, когда все страны-участники с этим согласятся, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Также, по его словам, которые передает ТАСС, Киев для этого должен выполнить все поставленные ему условия вступления.

Украина станет членом НАТО, когда все страны — члены Альянса будут согласны на это и когда будут соблюдены все условия, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и военного блока.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ де-факто становятся войсками Альянса. Он пояснил, что речь идет о принципах и подходах к управлению армией, а также ее технических возможностях.

В то же время глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне. По его словам, Киев не получит приглашения в военный блок на следующем саммите. Также Сийярто напомнил позицию Венгрии о необходимости избегать прямого участия НАТО в конфликте на Украине.