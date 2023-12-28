Блинкен пообещал добиться освобождения осужденного в России Уилана

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Вашингтон будет продолжать попытки по возвращению осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС. Он напомнил, что с момента вступления президента Джо Байдена в должность более 40 американских граждан были освобождены.

С момента, когда президент США Джо Байден вступил в должность, Соединенные Штаты обеспечили освобождение более 40 человек, которые были неправомерно задержаны, и не проходит и дня, чтобы американское правительство не прилагало активных усилий по возвращению Пола домой. Мы не успокоимся, пока он не вернется благополучно к семье, где он и должен быть, — подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря, в российской тюрьме на Уилана нападали других заключенных. Кроме того, он подвергался преследованию со стороны российской прессы, отметил Блинкен.

Ветерана морской пехоты США Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. В Кремле не стали комментировать ситуацию с обменом заключенного американца, так как Москва не обсуждает публично этот процесс.