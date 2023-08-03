Благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 млрд буханок хлеба, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как указал глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за 2022 год с Украины удалось вывести порядка 30 млн тонн зерна.
Это эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба, — отметил дипломат.
По словам главы Госдепа, США готовы дать гарантии того, что все, в том числе РФ, смогут безопасно экспортировать продовольствие в случае возобновления черноморской инициативы.
Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.
Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. Сообщалось, что после отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.