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Блинкен оценил скорость выявления штамма «омикрон» коронавируса в ЮАР

Госсекретарь США Блинкен оценил скорость выявления штамма «омикрон» коронавируса в ЮАР
01:23, 28 ноября 2021
Блинкен оценил скорость выявления штамма «омикрон» коронавируса в ЮАР Фото: Unsplash
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Высокую оценку работе учёных ЮАР по выявлению штама коронавируса «омикрон» дал госсекретарь США Энтони Блинкен. об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Также Блинкен высоко оценил действия властей страны по распространению соответствующей информации. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По словам Прайса, госсекретарь выразил главе МИД ЮАР признательность за давнее сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения.

Госсекретарь Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских ученых за быстрое выявление разновидности «омикрон» и правительству Южной Африки за прозрачность в том, что касается распространения информации, это должно послужить примером всему миру, — говорится в сообщении.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

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