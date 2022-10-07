Блинкен оценил готовность США к переговорам с Россией по Украине Блинкен: когда Россия проявит намерение перейти к переговорам по Украине, США будут готовы

Фото: S. Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, когда Москва проявит такой настрой. Пока в Вашингтоне его не видят, отметил он на пресс-конференции в Перу, которую транслировал Reuters.

Главу Госдепа спросили, не считает ли он обязанностью США инициирование дипломатического взаимодействия с Москвой на фоне участившихся разговоров в мире о возможности ядерного удара.

Дело в том, что президент [России Владимир] Путин и Россия не проявляли совершенно никакого интереса к сколько-нибудь значимой дипломатии. И до тех пор, пока они этого не сделают, ее [дипломатию] очень трудно вести, — ответил Блинкен.

По его словам, в настоящее время все указывает на отсутствие желания у Москвы сесть за стол переговоров. При этом в Вашингтоне не против дипломатии в данном вопросе.

Если и когда Россия покажет, что у нее есть сколько-нибудь серьезные намерения заниматься такой дипломатией, мы будем готовы, — подчеркнул госсекретарь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. По его словам, это возможно при условии, что ситуация будет развиваться так, как она развивается в настоящий момент.