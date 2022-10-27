Блинкен объявил об окончании эры после холодной войны Блинкен: эра после холодной войны окончена, идет определение нового миропорядка

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Эра, последовавшая после окончания холодной войны, завершена. В настоящее время происходит конкуренция за определение нового мирового порядка. Такое заявление сделал на конференции Bloomberg в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, США имеет все инструменты, чтобы занять центральную роль.

Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше, — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что США располагают всем необходимым инструментарием, дабы занять центральную роль в новом определении. В частности Вашингтон совместно с другими государствами работает над поддержкой Украины ради стратегического поражения России, а также ведет многостороннее сотрудничество для конкуренции с Китаем.

По мнению Блинкена, если США не будут вовлечены «в большую работу по организации мира», то это сделает кто-то еще, либо никто, и тогда «образуется вакуум, который имеет свойство заполняться плохими вещами».

Ранее Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать дипломатические контакты с Москвой по вопросам, которые интересуют Белый дом. Он отметил, что уже имел возможность пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в частности, по вопросам безопасности. Также Блинкен подчеркнул, что его коллеги, включая главу Пентагона Ллойда Остина и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проводили контакты с партнерами из РФ и продолжат это делать.