Блинкен объяснил, почему США не могут признать Россию спонсором терроризма Госдеп: США не могут признать Россию спонсором терроризма

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

США не внесут Россию в список стран — спонсоров терроризма, так как терроризм не равняется агрессии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, которые передает телесеть C-Span, признание России страной — спонсором терроризма осложнило бы использования замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи, — заявил Блинкен.

Он добавил, что США уже имеют достаточные полномочия для наложения ограничений на Россию. По его словам, в случае признания РФ страной — спонсором терроризма, ее суверенные активы могут оказаться заблокированными на время судебного разбирательства.

Ранее конгрессмены США направили главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором обратили его внимание на ухудшение ситуации под Харьковом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политики потребовали от Министерства обороны разрешить украинцам использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России. В документе конгрессмены подчеркнули, что Киев не смог защитить себя из-за политики администрации президента США Джо Байдена.