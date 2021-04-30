Блинкен обсудил с Лавровым ситуацию вокруг «Радио Свобода»

https://static.news.ru/photo/fa33c9e4-a9b4-11eb-ba4e-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: statephotos/flickr.com

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым о ситуации вокруг финансируемой из бюджета США станции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом), передаёт ТАСС.

Мы делаем всё возможное, чтобы оказывать поддержку, чтобы найти путь дальше. В конечном итоге Москва делает то, что Москва будет делать, но мы стараемся сделать так, чтобы хоть в чём-то мы могли бы оказывать поддержку и быть полезными, даже если наше заступничество остаётся неуслышанным в самой Москве, — заявил глава американской дипломатии.

Ранее стало известно, что радиостанция будет оштрафована более чем на 79 млн рублей за отсутствие соответствующей маркировки. Об этом 16 апреля сообщили представители Роскомнадзора.

Сотрудники пресс-службы ведомства подчеркнули, что в отношении станции «Радио Свобода» и её генерального директора было составлено 390 протоколов. Каждый из них сообщал об административном правонарушении за неисполнение законных требований о маркировке СМИ-иноагента.