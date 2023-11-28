Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном мирный договор между Баку и Ереваном Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность заключения мирного договора

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. Он утверждает, что руководитель американского дипломатического ведомства поблагодарил Алиева «за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

Блинкен также сообщил Алиеву, что США расширяют партнерство с Арменией, чтобы обеспечить ей «процветающее демократическое будущее».

Стороны обсудили поддержку со стороны США усилиям по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, — написал Миллер.

В другом заявлении он отметил, что Блинкен в разговоре с Пашиняном обсудил усилия Вашингтона по достижению мирного договора.

Ранее Ильхам Алиев на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку заявил, что Азербайджан возводит в Карабахе новые города и села. По его словам, планируется восстановить 100 населенных пунктов, в их числе девять городов и восемь поселков. Также он отметил, что в свои дома возвращаются вынужденные переселенцы. Он подчеркнул, что до конца 2026 года в родные места вернутся 140 тысяч человек.