Блинкен назвал страну, ответственную за падение ракеты в Польше Блинкен обвинил Россию в «ракетном инциденте» в Польше

Фото: S. Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия остается ответственной за падение ракеты на востоке Польши, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе саммита АТЭС в Таиланде, передает Reuters. Однако он отметил, что США не видят никаких свидетельств, опровергающих выводы Варшавы о падении в Польше украинской ракеты.

Сторона, в конечном счете ответственная за трагический инцидент в Польше — Россия, — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять».

Позже президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги, что ракета, упавшая на территории Польши, не имеет отношения к Киеву. По словам главы Белого дома, это заявление не дает никаких доказательств.

В последствии, Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен в этом на 100%. Он отметил, что самое важное на данный момент — это провести расследование. Глава государства добавил, что после подачи запроса Украина получила доступ к расследованию.