Блинкен назвал новые возможные сроки «агрессии» со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «вероятной» агрессию со стороны России в течение этой недели. В своём заявлении он сослался на данные о размещении вооружённых сил РФ вокруг Украины. Его слова приводит France 24.

Акт агрессии, начинающейся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины, — сказал госсекретарь.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной составила и опубликовала газета NYT. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и о возможности помочь Киеву защититься от неё — это и смешно, и опасно.