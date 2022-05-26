Блинкен не назвал Россию главным вызовом международному порядку Блинкен: Вашингтон считает Китай главным вызовом международному порядку

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Вашингтон считает Китай самым серьезным «вызовом международному порядку», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Пекин не только хочет осуществить задуманное и бросить вызов стабильности в регионе или даже мире, но и имеет для этого всё необходимое, передаёт канал NBC. Тем не менее США будут разговаривать с Китаем с позиции силы, пообещал госсекретарь.

Китай — единственная страна, которая имеет как намерение изменить международный порядок, так и растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого, — указал Блинкен.

Он подчеркнул, что несмотря на украинский кризис, США будут сосредоточены на «самом серьезном долгосрочном геополитическом вызове XXI века», коим, по мнению Вашингтона, является КНР.

Ранее обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари заявил, что Запад становится агрессивным и неуравновешенным на международной арене, когда начинает ослабевать его финансовое положение. По его словам, Вашингтону не стоит вступать в открытую конфронтацию еще с одной ядерной державой, коей является КНР, учитывая то, что он уже «открыто воюет против России».

15 апреля МИД Китая потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня, действия США противоречат принципу «одного Китая» и принципам трёх китайско-американских совместных коммюнике.