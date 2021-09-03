Блинкен: Иран заинтересован в покушениях на американских чиновников

США известно о заинтересованности Ирана в покушениях на американских граждан, в том числе действующих и бывших официальных лиц. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

В пятницу, 3 сентября, США ввели санкции против четырёх граждан Ирана, которые подозреваются в похищении американской жуналистки Масих Алинежад, критиковавшей ситуацию в восточной стране.

Блинкен назвал попытку похищения гражданина США на американской земле «неприемлемым и вопиющим» нарушением фундаментальных международных норм.

Помимо этого конкретного заговора, Соединенные Штаты знают о сохраняющейся заинтересованности Ирана в покушении на других американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц США, — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен обвинил четырёх граждан Ирана в планах на покушение на инакомыслящих соотечественников в Великобритании, Канаде и ОАЭ, и заявил, что в отношении всех четверых вводятся санкции.

Помимо этого конкретного заговора, Соединенные Штаты знают о сохраняющейся заинтересованности Ирана в покушении на других американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц США, — сказал госсекретарь.

Госсекретарь пообещал и впредь противостоять и привлекать к ответственности правительства тех стран, где практикуют «транснациональные репрессии в отношении дисидентов, журналистов и оппозиционных лидеров».

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