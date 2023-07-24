Блинкен и глава МИД Румынии Одобеску обсудили зерновую сделку

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску, в ходе которых стороны обсудили зерновую сделку и вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости. По его словам, руководитель американского внешнеполитического ведомства дал понять, что будет приветствовать поддержку Румынией и всеми союзниками возобновление действия черноморской зерновой инициативы.

Госсекретарь дал ясно понять, что он будет приветствовать поддержку Румынией и всеми союзниками и партнерами в регионе возобновления зерновой инициативы, — заявил Мэттью.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал РФ вернуться к зерновой сделке на основе предложений, изложенных им в письме российскому лидеру Владимиру Путину.

Президент РФ в статье для СМИ Африки обвинил страны коллективного Запада в использовании зерновой сделки для обогащения крупного американского и европейского бизнеса. Изначально, отметил Путин, черноморская инициатива была направлена на помощь ряду бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки, в связи с чем Россия и принялась ее реализовывать.