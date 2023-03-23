Блинкен допустил, что Азербайджан и Армения вскоре договорятся о мире

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения вскоре могут выйти на мирные договоренности. Так он оценил усилия Вашингтона по урегулированию регионального конфликта в Закавказье на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения, — сказал глава Госдепа.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном 20 марта заявил, что вопросы безопасности должны решаться между представителями Карабаха и Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению извлечь уроки из второй карабахской войны и отказаться от территориальных претензий к Баку. Глава страны указал на то, что в Ереване «подняли голову реваншистские силы», однако они не смогут повлиять на волю азербайджанского народа.