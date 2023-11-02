Блинкен: дератификация ДВЗЯИ Россией является «шагом в неверном направлении

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является «шагом в неверном направлении», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, которые приводит ТАСС, США очень обеспокоены действиями Москвы.

Мы глубоко обеспокоены решением России о планируемом отзыве ратификации ДВЗЯИ. К сожалению, оно представляет собой существенный шаг в неверном направлении, который отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему, — подчеркнул госсекретарь.

Москва таким образом подрывает доверие к международному режиму контроля над вооружениями, отметил Блинкен. Он также выразил благодарность другим государствами, которые тоже выступили с критикой дератификации.

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон, по которому Москва отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, распоряжение вступило в силу с момента опубликования. Совет Федерации также одобрил закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ, принятый Госдумой 20 октября. Сенаторы проголосовали за инициативу единогласно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что данное решение уравняло положение России и США в этой плоскости. Сейчас и РФ, и США остаются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но ни в одной из этих стран документ не утвержден высшим законодательным органом государственной власти.