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Блинкен даст показания по Афганистану перед Сенатом США

10:39, 07 сентября 2021
Блинкен даст показания по Афганистану перед Сенатом США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 сентября предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщает The Hill.

Это первые запланированные публичные слушания с участием представителей администрации с конца августа, когда власти США были застигнуты врасплох быстрым падением Кабула. На данный момент запланировано только выступление Блинкена.

Комитет будет добиваться оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро, — заявил глава комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

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