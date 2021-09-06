Блинкен даст показания по Афганистану перед Сенатом США

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 сентября предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщает The Hill.

Это первые запланированные публичные слушания с участием представителей администрации с конца августа, когда власти США были застигнуты врасплох быстрым падением Кабула. На данный момент запланировано только выступление Блинкена.

Комитет будет добиваться оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро, — заявил глава комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.