Блинкен: Байден хочет избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден с самого начала украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Эта установка является одной из его «путеводных звезд», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса в Хьюстоне, его выступление транслировал госдеп. Другой такой звездой Байдена он назвал поддержку Киева.

С первого дня у президента Байдена было две «путеводных звезды». Одна из них — убедиться в том, что мы [США] делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая [путеводная звезда] — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев, — подчеркнул Блинкен.

Ранее сообщалось, что Джо Байден намеревался встретиться с главами стран «Большой семерки» в формате видеоконференцсвязи для обсуждения последствий политического противостояния внутри страны. По мнению аналитиков, глава государства хотел успокоить иностранных партнеров и заверить их, что это противостояние не поможет России в ходе конфликта на Украине. Основной темой для разговора называлась ситуация с финансированием Киева.