Бизнесмен из США осудил владельцев ресторана «Пушкин» за образ мафиози

https://static.news.ru/photo/376990a6-a686-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кафе Пушкинъ / Cafe Pushkin/facebook.com

Американский бизнесмен из Сан-Диего — Александр Красников — раскритиковал владельцев ресторана «Пушкин» за образ «русской мафии» во время протестов в США.

По его словам, предприниматели пытаются разрекламировать своё дело на фоне беспорядков в стране. Он добавил, что в такой сложной ситуации необходимо проявлять благоразумие, а не хвастаться количеством оружия, тем более на русском языке, пишет «ПолитЭксперт».

Однозначную причину того, почему протесты переросли в акты вандализма, грабежи и столкновения с полицией, Александр назвать не смог. Но мужчина уверен — если бы власти вовремя дали оценку инциденту с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, таких проблем удалось бы избежать.

46-летний мужчина умер от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая 2020 года. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа выходцев из России двое суток с оружием защищала ресторан русской кухни «Пушкин» от погромщиков и мародёров в американском городе Сан-Диего. Владелец Айк Газарян перебрался в Соединённые Штаты в 1998 году, основал бизнес, стал сторонником Республиканской партии.