https://static.news.ru/photo/82ba8bb8-693d-11ea-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Биржи США приостановили торги. Причиной стало падение фондовых индексов на 7%, свидетельствуют данные площадок.

К 20:02 на 7,82%, до 19576,75 пункта опускался индекс Dow Jones Industrial Average.

Индекс корпораций высоких технологий NASDAQ просел на 6,3%, до 6872,71 пункта. S&P 500 — индекс широкого рынка, упал на 6,97%, до 2352,8 пункта.

Рынок российских акций 18 марта продолжил своё падение на фоне пандемии коронавируса. Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года. Индекс РТС упал до 888,8 пункта, обновив минимум с июня 2016 года.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.