Биолог назвал скрытые симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/c10b356c-ad98-11ea-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Университета Джорджа Мейсона из США рассказал о скрытых симптомах коронавируса, на которые заражённые не обращают внимания.

Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких, — цитирует биолога РИА Новости.

Он также добавил, что при коронавирусе могут быть поражены не только лёгкие, но и почки. В этом случае пациенту необходимо сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию. По его результатам можно определить функциональность почек.

Мейсон отметил необходимость проходить томографию лёгких. По его словам, изменения могут быть, но заражённый их не замечает.

NEWS.ru передавал ранее, что ВОЗ призвала к дополнительным исследованиям бессимптомных случаев COVID-19.