Билли Айлиш попала в чёрный список правительства США за «разрушение страны»

https://static.news.ru/photo/511762de-1ae0-11eb-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Американские власти внесли популярную певицу Билли Айлиш в стоп-лист и обвинили её в том, что она разрушает страну.

Поводом для добавления Айлиш в чёрный список стали её заявления против политики хозяина Белого дома Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Из-за этого звезда не примет участие в дорогостоящем проекте, который посвящён борьбе с коронавирусом.

В стоп-лист войдёт и несколько других знаменитостей, которые также не примут участие в кампании. При этом планировалось, что контракты правительство подпишет с 274 артистами, но правительство одобрило только 10 из них.

Помимо Билли Айлиш в списке также Дженифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021.