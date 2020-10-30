Билли Айлиш попала в чёрный список правительства США за «разрушение страны»

Американские власти внесли популярную певицу Билли Айлиш в стоп-лист и обвинили её в том, что она разрушает страну.
Поводом для добавления Айлиш в чёрный список стали её заявления против политики хозяина Белого дома Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Из-за этого звезда не примет участие в дорогостоящем проекте, который посвящён борьбе с коронавирусом.
В стоп-лист войдёт и несколько других знаменитостей, которые также не примут участие в кампании. При этом планировалось, что контракты правительство подпишет с 274 артистами, но правительство одобрило только 10 из них.
Помимо Билли Айлиш в списке также Дженифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу.
Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021.