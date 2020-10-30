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Билли Айлиш попала в чёрный список правительства США за «разрушение страны»

21:34, 30 октября 2020 35
Билли Айлиш Билли Айлиш Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Американские власти внесли популярную певицу Билли Айлиш в стоп-лист и обвинили её в том, что она разрушает страну.

Поводом для добавления Айлиш в чёрный список стали её заявления против политики хозяина Белого дома Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Из-за этого звезда не примет участие в дорогостоящем проекте, который посвящён борьбе с коронавирусом.

В стоп-лист войдёт и несколько других знаменитостей, которые также не примут участие в кампании. При этом планировалось, что контракты правительство подпишет с 274 артистами, но правительство одобрило только 10 из них.

Помимо Билли Айлиш в списке также Дженифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021.

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