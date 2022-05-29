Билл Гейтс заявил об угрозе новой пандемии

Билл Гейтс / Фото Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс уверен, что в ближайшие 20 лет мир ждёт ещё одна пандемия. Вероятность такого стечения обстоятельств он оценил в 50%, передает испанская газета El Diario.

Есть 50% шанс, что через 20 лет у нас будет еще одна пандемия, — сказал Гейтс в интервью.

Бизнесмен предложил бороться с болезнями путём создания «глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях». По задумке Гейтса, она будет действовать по аналогии с пожарными.

Ранее Гейтс заявил о необходимости создания вакцин, блокирующих инфекции. По его словам, имеющиеся препараты не могут блокировать распространение заболеваний, несмотря на то, что спасают миллионы жизней.