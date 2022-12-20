Билл Гейтс сравнил происходящие в мире события с 1960-ми годами

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своем блоге Gates Notes сравнил мировую нестабильность с событиями 1960-х годов. Так предприниматель отреагировал на пандемию COVID-19, украинский кризис, политическую обстановку в США и экологические проблемы.

На моем веку настолько неспокойное время, как сейчас, было только в 1960-е, — написал Билл Гейтс.

Основатель Microsoft добавил, что его фонд Gates Foundation будет наращивать объем пожертвований и обращать внимание на актуальные проблемы.

Ранее Билл Гейтс допустил возможность встречи с представителями движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), чтобы помочь жителям Афганистана справиться с полиомиелитом. По его словам, партнеры его фонда уже встречались с представителями движения.

Кроме того, предприниматель планирует до конца жизни отдать почти всё состояние своему благотворительному фонду Gates Foundation. Гейтс добавил, что фонд планирует увеличить расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году.