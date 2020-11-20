Билл Гейтс предрёк плохие новости о COVID-19 в ближайшие полгода

https://static.news.ru/photo/0ec3bdca-2b1f-11eb-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Di Ciommo/Global Look Press

Американский бизнесмен Билл Гейтс уверен, что в течение 6–8 месяцев новости о пандемии COVID-19 будут, главным образом, плохими. После этого, по его мнению, объёмы производства вакцины увеличатся и «в конце туннеля появится свет». Кроме того, предприниматель вновь опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в эпидемии с целью чипирования человечества.

В зимнее время, когда наступают холода, вирус активнее размножается, ведь мы больше времени проводим в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определённая усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать всё труднее, — передаёт портал Daily Beast.

Миллиардер добавил, что вакцины от коронавирусной инфекции могут появиться к началу 2021 года. Он считает необходимым обеспечить доступ к лекарствам для жителей бедных стран. Он уверен, что препараты позволят спасти миллионы жизней. Вакцины будут способствовать разработке плана по полному искоренению коронавирусной инфекции в мире, убеждён бизнесмен.

Американский предприниматель Илон Маск в один день сдал четыре теста на COVID-19, и только два из них оказались отрицательными. Это заставило его усомниться в эффективности ПЦР-исследования. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-метод на антиген. Позже он добавил, что решил обратиться в другую лабораторию. Говоря о симптомах, Маск отметил, что они схожи с теми, что наблюдаются при простуде, писал NEWS.ru.