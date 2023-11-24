Билл Гейтс пообещал человечеству трехдневную рабочую неделю Билл Гейтс: человечество перейдет на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стремительное развитие искусственного интеллекта позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в подкасте What Now? на платформе Spotify. По его словам, людям не придется много работать, поскольку некоторые вещи будут производить машины, передает Business Insider.

Так, ведущий Тревор Ной спросил у миллиардера об угрозе ИИ для рабочих мест. В ответ Гейтс указал, что машины не отберут работу у людей, а облегчат и минимизируют ее. В частности, роботы могут производить всю еду и прочее.

Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально, — сказал предприниматель.

Ранее стало известно, что в больницу Бурятии взяли на работу искусственный интеллект. Программа «Электронный клинический фармаколог», разработанная на принципах нейросети, будет помогать врачам Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ. Основные задачи программы: оценивать рациональность назначения препаратов и устанавливать их совместимость.

До этого сообщалось, что бурятские ученые научили искусственный интеллект распознавать рукописные образы, а также разработали модель автоматизации обработки текста при помощи уже готового набора данных. Это, как пояснили специалисты, важно при работе с большими объемами рукописного текста.