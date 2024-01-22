Билл Гейтс назвал пугающим рост популизма в США Гейтса пугает неспособность политиков признать результаты выборов в США

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Билл Гейтс

Рост популизма в США вызывает опасения относительно устойчивости американской политической системы, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в подкасте The Rest Is Politics. В частности, бизнесмен опасается, что в случае переизбрания Дональда Трампа может осложниться судьба некоторых проектов в области здравоохранения.

Немного пугает, что у нас есть популизм. Этого стоило ожидать, но он проявился в виде неспособности признать результаты выборов и желания [изменить] нормы в вопросе работы правительства, — сказал бизнесмен.

Он также напомнил, что администрация Трампа пыталась сократить финансирование международных программ по борьбе с ВИЧ, однако конгресс заблокировал эти устремления. Однако в следующий раз ситуация может закончиться по-другому, отметил Гейтс.

Ранее Гейтс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю. По его словам, людям не придется много работать, поскольку некоторые вещи будут производить машины. В частности, роботы могут производить всю еду и прочее.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки могут задействовать Фонд Гейтсов для выращивания переносчиков опасных инфекций. Клещи и комары необходимы для проведения исследований, добавил он. Предполагается, что США обратятся к компании «Окситек», спонсируемой фондом.