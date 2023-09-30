«Безудержная чушь»: отец Маска высказался о книге с биографией сына Отец Илона Маска назвал чушью книгу с биографией сына

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Илон Маск

Книга американского писателя Уолтера Айзексона, посвященная жизни миллиардера Илона Маска, скорее напоминает материал для пьесы, нежели биографическое произведение, заявил отец предпринимателя Эррол Маск, слова которого приводит Daily Mail. Он также отметил, что решил написать письмо автору, высказав свое отношение к книге.

Безудержная чушь. Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все, что мог. Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом, — сказал Эррол Маск.

Отец бизнесмена также обратил внимание на то, что Айзексон необоснованно выставил его злым, однако это не причиняет ему боли.

Ранее сообщалось, что в книге Айзексона, среди прочего, говорится о разорении Эррола Маска. В 1980-е годы он жил в Африке, где владел изумрудным бизнесом. Добытые в замбийских шахтах драгоценные камни он доставлял в Йоханнесбург, а после огранки лично вывозил их за границу. Сам Эррол Маск называл все эти операции легальными, и бизнес его процветал, пока советские ученые не разработали технологию производства искусственных изумрудов. Тогда Маск потерял все свои доходы от добычи драгоценных камней.