«Безрассудная идея»: в Британии озвучили риски ударов по РФ оружием США Меркурис: Россия нанесет ответный удар Западу на удары по своей территории

Фото: МО РФ

Москва ответит Западу всеми возможными способами по всему миру, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России своим оружием, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran. По его мнению, США уже не хватит сил и ресурсов для противостояния России.

Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Им (России. — NEWS.ru.) доступны все возможные способы, — считает он.

ВС РФ могут свободно поражать базы США по всему миру, подчеркнул эксперт, однако американские элиты совершенно не волнует возможная реакция Кремля на радикальный шаг США. Президент США Джо Байден рано или поздно все же даст согласие на применение американского оружия против территории России, поскольку «одержим Россией» и президентом страны Владимиром Путиным, пояснил аналитик.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении в Часове Яре из-за нехватки боеприпасов и личного состава. По информации журналистов, российские войска при этом успешно продолжают наступление. Из-за дефицита боеприпасов украинские солдаты вынуждены опираться на использование дронов, признал командир подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады ВСУ.