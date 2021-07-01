Безос позвал в космический полёт 82-летнюю американку

Миллиардер Джефф Безос пригласил с собой в космический полёт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории, сообщается в пресс-релизе компании Blue Origin, которой владеет миллиардер.

Пожилая женщина не понаслышке знает о космосе, свой путь к космосу она начала ещё в 60-х годах прошлого века, став первой женщиной — инспектором Федерального авиационного управления США, а также первой женщиной-следователем в области авиационной безопасности Национального совета по безопасности на транспорте. Фанк в годы своей работы прошла все необходимые физиологические и психологические тесты частной космической программы для женщин, но отправиться в полёт ей так и не довелось.

Безос поприветствовал нового члена экипажа своего корабля New Shepard на странице в Instagram.

Пора! Добро пожаловать в команду, Уэлли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почётного гостя, — написал миллиардер.

Корабль New Shepard отправится в космос 20 июля. На борту также будет находиться брат Безоса Марк и ещё один пока не названный человек, который выиграл на аукционе билет за $28 млн.

Как сообщалось ранее, петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу вернуться на Землю после полёта в космос, подписали более 92 тысяч человек.