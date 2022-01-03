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Безбилетник сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть турникет в метро США

11:22, 04 января 2022
Безбилетник сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть турникет в метро США Фото: unsplash.com
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В Нью-Йорке мужчина погиб, пытаясь без билета попасть в метро. Как сообщает издание Daily News, 28-летний Кристофер Де Ла Крус решил сэкономить $2,75 и перепрыгнуть турникет. Попытка закончилась трагически: он упал, сломав себе шею.

Последние минуты его жизни попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек несколько раз пытается перепрыгнуть через турникет и в результате последней попытки срывается и падает головой вниз. Прибывшие медики помочь ему уже ничем не могли и констатировали смерть.

Полиция сообщила, что мужчина ехал на работу, когда умер. У погибшего остался четырёхлетний сын.

Ранее на станции в Тюменской области поезд тронулся, не подождав пассажиров. В результате один из них не удержался и упал на рельсы. На станцию поезд прибыл с опозданием, из-за чего сотрудники РЖД были вынуждены сократить время стоянки, однако они не учли того, что некоторые пассажиры не успеют войти в вагоны. Пенсионера госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полиция на транспорте начала проверку.

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