«Без свидетелей»: Трамп оценил обыски ФБР в своём имении Трамп заявил, что ФБР обыскивала его имение без адвокатов и других свидетелей

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследования (ФБР) при обысках 8 августа в его имении Мар-а-Лаго не позволили никому присутствовать на месте. Находиться поблизости не разрешили даже адвокатам, отметил он в Telegram.

ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда на [имение] в Мар-а-Лаго. Всех попросили покинуть помещение — они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей, — подчеркнул экс-хозяин Белого дома.

Для Трампа осталось непонятным, почему сотрудники ФБР «столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними и все ушли».

[Экс-президенты США] Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались «рейдам», несмотря на большие разногласия, — возмутился политик.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил: его виллу в Палм-Бич, штат Флорида, обыскали агенты ФБР. По мнению политика, это, скорее всего, связано с его предстоящим участием в выборах главы государства в 2024 году. Сам Трамп в это время находился в Нью-Йорке. Он уточнил, что не получал никаких уведомлений о предстоящем обыске виллы Мар-а-Лаго.