«Без предупреждения»: в США заявили о возможном предложении Путина Украине Экс-помощник Трампа Болтон: Путин может предложить Украине начать переговоры

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может предложить Украине начать переговоры в случае провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19FortyFive. По его словам, глава государства сделает это без предупреждения. В повестку дня в том числе может войти аннулирование санкций, считает эксперт.

Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры. На повестке дня может быть все, включая прекращение экономической войны против участников боевых действий, — заявил Болтон.

Запад и Украина могут согласиться на это предложение, добавил эксперт. Все стороны понимают, что контрнаступление продолжается без существенных успехов. К тому же союзники Украины уже устали снабжать ее военной техникой, добавил Болтон.

К переговорам в том числе может присоединиться Китай. По словам эксперта, Пекин предложит свою помощь в восстановлении разрушенных территорий.

Военэксперт Александр Михайлов также считает, что осень может стать переломным моментом в СВО. По его словам, Россия и Запад начнут диалог, который подтолкнет НАТО к прекращению поставок оружия на Украину.