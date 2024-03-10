Беспилотные истребители-невидимки за $6 млрд создадут в США

Фото: boeing.com

В Соединенных Штатах планируют создать беспилотные истребители-невидимки, пилотируемые искусственным интеллектом, сообщает Daily Mail. Новейшие реактивные самолеты смогут летать на высоте девяти метров над землей со скоростью 600 миль в час (более 960 км/ч). На создание истребителей Вашингтон потратит $6 млрд.

Планируется, что новые самолеты укрепят немощный авиапарк, который, по словам представителей США, является старейшим с 1947 года. Истребители смогут выполнять более рискованные маневры, сопровождать и защищать самолеты с экипажами, а также нести оружие для атаки наземных и воздушных целей и действовать как разведчики.

На контракт с Военно-воздушными силами США для создания 1000 таких истребителей претендуют пять компаний. К лету 2024 года Пентагон выберет две из них, чтобы начать строительство самолетов. Ориентировочная стоимость одного истребителя оценивается от $10 до $20 млн. Выпуск истребителей будет осуществлен в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что ВВС США выведут из эксплуатации истребитель-невидимку F-35A, который получил серьезные повреждения после столкновения с птицей. Удар пернатой негативно отразился на 300 деталях самолета. Не исключено, что списанный самолет оставят для обучения механиков. Стоимость одного F-35A оценивается примерно в $107,6 млн.