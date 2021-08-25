Беспилотное такси запустили в Сан-Франциско

Специализирующаяся на беспилотных автомобилях компания Waymo запустила программу беспилотного такси в Сан-Франциско. Об этом говорится на сайте производителя.

Пока программа Trusted Tester работает в тестовом режиме. Все желающие смогут прокатиться на электрическом Jaguar I-PACE. Для участия в программе нужно скачать приложение Waymo One, где после поездки необходимо оставить отзыв. При этом запрещено публично делиться мнением.

Участники вызывают автомобиль через приложение и указывают место, куда поедут. В ходе поездки происходящее на дороге транслируется на экран в машине. В салоне также имеется кнопка, нажав на которую можно остановить транспортное средство, если потребуется. Машину также оборудовали для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что первые беспилотные такси без водителей могут появиться на столичных дорогах в 2024 году. Беспилотники также решили выпустить и на улицы Санкт-Петербурга.