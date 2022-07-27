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Трампофобия: из экс-президента пытаются сделать неприкасаемого

Трамп рискует стать фигурантом уголовного преследования, что поставит крест на его намерениях пойти на выборы

Если Республиканская партия хочет увеличить свои шансы на промежуточных выборах в конгресс в ноябре этого года и затем на президентских выборах в 2024-м, ей следует дистанцироваться от экс-президента Дональда Трампа и поискать иных кандидатов, не тянущих за собой багаж скандалов и обвинений в антиконституционной деятельности. С таким призывом к партии в среду обратился не кто иной, как бывший заместитель Трампа Майкл Пенс. NEWS.ru выясняет, почему самый яркий политик в современной истории США превратился в «горячую картофелину» для своих же однопартийцев и действительно ли Трамп ведет их к поражению.

Бывший вице-президент США Майкл Пенс сделал своё заявление всего за несколько часов до того, как его бывший шеф Дональд Трамп прилетел в Вашингтон для первого за полтора года публичного выступления в федеральной столице в America First Policy Institute. Сам Пенс обнародовал свою по факту предвыборную программу на ежегодной конференции фонда Young America’s Foundation («Молодая Америка», что-то вроде «комсомола» республиканцев).

Обращает внимание, что Пенс в своем обращении упомянул 45-го президента только косвенно и один раз, когда перечислял достижения администрации Трампа (в этом контексте не назвать главу администрации по имени было невозможно).

Одновременно Пенс позиционировал себя как человека, который непосредственно приложил руку к достижениям Трампа как второе лицо в государстве, и не скрывал, что не исключает возможности попробовать себя в роли первого. Это понятно из самого названия документа, который Пенс озаглавил как предвыборную программу: «Свобода на повестке дня лидера Америки».

Главная «рекомендация» бывшего вице-президента однопартийцам — ни в коем случае не вести предвыборную кампанию под лозунгом восстановления справедливости, якобы нарушенной при подсчете голосов на выборах 2020 года.

Кое-кто может попытаться сделать фокус на прошлом, но выборы —это про будущее. Я убежден, что консерваторы должны сделать фокус на будущем, если мы хотим выиграть Америку. Я уверен, что у нас достаточно сил, чтобы «оторвать глаза от капота» и смотреть в будущее. Чтобы победить, нам надо перестать критиковать и жаловаться, мы должны объединиться вокруг оптимистической повестки,—призвал он своих слушателей, предоставив им самим догадаться, как зовут этого «кое-кого».

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press Майкл Пенс

При этом Майкл Пенс сразу оговорился, что у него и «президента» (опять же, не называя его по имени) совпадают взгляды на принципиальные вопросы и отличаются лишь «фокусировкой внимания» на тех или иных из них.

Среди вопросов, которые объединяют всех республиканцев, Пенс упомянул решение Верховного суда отменить постановление о свободе абортов, известное как дело Roe vs Wade.

Мы отправили это дело туда, где ему и надлежит быть, — на свалку истории. Спасая нерожденных детей, мы спасаем Америку. Мы [в случае победы на выборах] вообще прекратим финансирование программ планирования семьи, — пообещал Пенс, явно стараясь понравиться самым консервативным кругам в «Большой старой партии» (GOP, неофициальное самоназвание республиканцев).

Хотя Пенс изо всех сил старался не упоминать своего бывшего начальника, тень Трампа постоянно присутствовала на конференции Young America’s Foundation. Подобный «спиритический сеанс» обеспечивался тем, что Пенс то и дело сравнивал свои взгляды и планы с неким эталоном, в котором совершенно четко читались именно подходы Дональда Трампа, будь то аборты, критическая расовая теория, воспитание патриотизма среди молодежи и даже война на Украине (по которой у Трампа по определению не могло быть никакой позиции, пока он был в Белом доме).

Во всех этих вопросах (а также в отношениях с Россией и Китаем) Пенс позиционировал себя намного «правее», чем это делал 45-й президент США, но тем самым экс-вице неизбежно «оживлял» фигуру политика, имя которого он всячески старался замолчать. Там, где это делать было невозможно, например при оценке штурма Капитолия 6 января 2021 года, Пенс вообще отделывался общими словами про «трагический эпизод в истории страны». Нежелание Пенса выпячивать фигуру бывшего президента вызвано не только президентскими амбициями самого бывшего вице-, но и тем, что Республиканская партия в целом не очень четко понимает, какую позицию занять в отношении Трампа, который сегодня превратился в скандальную персону, в Америке таких называют «горячей картофелиной».

Фото: Lev Radin/Pacific Press/ZUMA Wire/TASS Сторонники Дональда Трампа собрались на ступенях Капитолия в Вашингтоне

Трамп в середине июля дал ясно понять, что участие в предвыборной гонке — вопрос для него лично решенный. Более того, он ни на секунду не сомневается в своей победе сперва на праймериз, а затем в противостоянии с кандидатом от демократов, кем бы тот ни оказался. Однако в этом далеко не уверены многие республиканцы. Более того, по многим позициям они расходятся с Трампом идеологически настолько сильно, что это породило феномен перебежчиков из GOP в ряды Демпартии.

По данным проведенного в середине июля опроса среди членов партии, GOP расколота почти поровну по отношению к Трампу. Это показывает, что самим фактом своего существования в политике он ослабляет партию, к которой номинально принадлежит. Правда, хотя за Трампа в качестве кандидата на праймериз проголосовали бы только 49% республиканцев, остальные 51% «размазаны» между несколькими претендентами (Роном Деcантисом, Тедом Крузом, Майком Помпео, Майком Пенсом). То есть хотя сторонников Трампа в партии меньшинство, они несравненно сильнее консолидированы, чем его конкуренты. У того же Пенса уровень поддержки в июле не превышал 6%.

Ситуация внутри Республиканской партии накануне выборов в конгресс полностью отражает положение в американском обществе, раскол в котором углубляется с каждым днем, говорит NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

Республиканская партия, хочет кто-то этого или нет, сегодня связана с именем Трампа безоговорочно. В каком-то смысле он и есть Республиканская партия, потому что он один имеет такую же суммарную поддержку, как все остальные «кандидаты в кандидаты». И он единственный из этого списка, кто ни на один день не прекращал политическую кампанию после поражения на выборах. Это в любом случае дает республиканцам стартовое преимущество перед демократами, которые пребывают в состоянии отчаянного «кадрового голода»: номинация Байдена на пост президента показала, что Демпартии, по сути, некого выставить на выборы. Поэтому критиковать Трампа за ослабление Республиканской партии несправедливо. Напротив, он является её самым популярным в США лицом. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта (МГУ)

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press Дональд Трамп

Впрочем, для тех республиканцев, которым Трамп кажется этаким «жуком в муравейнике», внезапно забрезжила надежда на избавление от назойливого миллиардера. Надежда появилась со стороны Министерства юстиции, которое во вторник допустило утечку информации, способной поставить крест и на президентских, и на политических амбициях Трампа вообще. Даже будучи неподтвержденной на данный момент, эта информация делает Дональда Трампа почти неприкасаемым среди однопартийцев, которые могут начать сторониться его, словно больного ковидом в активной фазе.

Утечку озвучил конгрессмен (что важно — республиканец) Адам Кинцингер, член комитета по расследованию событий 6 января. В эфире CNN он сообщил, что комитет уже вечером 28 июля (утром 29 июля по московскому времени) обнародует доказательства прямых связей Трампа с уличными экстремистами, которые устроили погром в здании Капитолия.

Президент [Трамп] сделал всё возможное, чтобы переписать результаты выборов, а 6 января он не просто бездействовал, он активно ждал, что атака на Капитолий завершится успехом. Более того, зная, что вице-президент Пенс находится в осажденном Капитолии, он обвинял его же в предательстве, а себя выставлял как мученика. Такие вещи мы привыкли видеть где-нибудь в Ливии и других диктатурах, но не у себя дома, — заявил конгрессмен.

Если такая информация будет документально подтверждена в четверг, это означает, что Минюст должен официально перевести Дональда Трампа в статус подозреваемого в антиконституционных действиях. Это, в свою очередь, автоматически лишит его права участвовать в политической жизни, включая номинацию на пост кандидата в президенты.