Белый дом заявил о провокационных шагах КНР после поездки Пелоси на Тайвань

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Белый дом

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что КНР продолжает делать провокационные и дестабилизирующие шаги из-за поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Заявления Кэмпбелла с брифинга публикует ТАСС.

Представитель администрации США сообщил, что Китай на минувшей неделе использовал визит Пелоси «в качестве предлога» для начала кампании «усиленного давления на Тайвань».

Реакция Китая была чрезмерной, и его действия продолжают быть провокационными, дестабилизирующими и беспрецедентными, — сказал Кэмпбелл.

Реакция США на действия Китая, добавил представитель Белого дома, была «ответственной, спокойной и решительной». Он отметил, что власти страны продолжают поддерживать Тайвань и своих союзников в регионе. При этом Кэмпбелл отметил, что США «по-прежнему привержены политике „одного Китая“ <...>, выступают против одностороннего изменения статус-кво какой-либо из сторон, а также не поддерживают независимость Тайваня».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что своим визитом на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси устроила политическую провокацию и создала напряженность в регионе. В США должны понимать, что противостояние с Китаем добром не кончится.