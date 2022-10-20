США продолжат диалог с Россией по обмену заключенными после ареста Усса Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: диалог с Россией по обмену заключенными продолжится

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Белый дом воздерживается от комментариев относительно того, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с Москвой по обмену заключенными, стороны продолжат диалог по установленным каналам, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что вопрос освобождения осужденных в РФ американцев будет оставаться приоритетной задачей для администрации президента США пока «их возвращение на родину не станет реальностью», передает РИА Новости.

Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по установленным каналам, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она призвала российскую сторону отнестись к таким переговорам добросовестно, чтобы разрешить ситуацию.

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса задержали 17 октября в Италии по запросу Минюста США. Его обвиняют в незаконных схемах по продаже венесуэльской нефти с использованием подставных компаний и криптовалюты, а также в уклонении от санкций. Также задержали еще нескольких россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар ранее предположил, что причиной задержания сына главы Красноярского края могли стать политические мотивы. Эксперт допускает, что обвинения против сына чиновника надуманны.