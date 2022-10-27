Белый дом заявил о нежелании России вести мирные переговоры по Украине Кирби: Россия не станет вести мирные переговоры по Украине в ближайшее время

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Белый дом

США полагают, что Россия в ближайшее время не намерена начинать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. При этом он подтвердил намерение Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву. Слова Кирби приводит РИА Новости.

Путин не имеет желания садиться за стол переговоров в ближайшее время, — сказал представитель американской администрации.

Он также добавил, что США продолжат поддерживать Украину для возможности обеспечения Киеву выгодных условий на возможных переговорах в будущем.

Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск приглашает президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Ватикан для проведения переговоров по текущему конфликту. Позже папа предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе.